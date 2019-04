V SEM gostujoča razstava o šamanizmu na sibirskih tleh

Ljubljana, 16. aprila - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo v sredo odprli gostujočo razstavo z naslovom Šamanizem ljudstev Sibirije. Na razstavi, ki so jo v SEM pripravili v sodelovanju z Ruskim etnografskim muzejem iz Sankt Peterburga, sta predstavljena kultura in šamanizem 18 staroselskih ljudstev, ki živijo na ozemlju Sibirije in Daljnega vzhoda.