Prevozniki: V cestnem prevozu gori rdeči alarm

Ljubljana, 16. aprila - Prevozniki blaga in potnikov v cestnem prometu, zbrani pod okriljem OZS in GZS, so danes znova opozorili na težave, s katerimi se srečujejo že dlje časa, med najbolj perečimi je nelojalna konkurenca. "V cestnem prevozu gori rdeči alarm," je v Ljubljani opozoril Peter Pišek z OZS in vlado pozval k reševanju problematike v sektorju.