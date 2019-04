Unicredit pristala na 1,3 milijarde dolarjev kazni zaradi kršenja sankcij

Washington, 15. aprila - Banka Unicredti se je v ZDA pogodila za plačilo 1,3 milijarde dolarjev kazni zaradi kršenja ameriških sankcij pri poslovanju z Iranom in nekaterimi drugimi državami, kot so Libija, Sudan, Sirija, Kuba in Mjanmar. Gre za sporne posle in transakcije, ki naj bi jih banka dopustila med letoma 2007 in 2011, poročajo tuje tiskovne agencije.