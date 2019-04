Ljubljana, 15. aprila - Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes priseglo šest novih pravosodnih policistov, ki so pred tem opravili zahtevano usposabljanje in izpite. Delo bodo opravljali v zaporih v Kopru in na Dobu ter v Prevzgojnem domu Radeče, so zapisali na ministrstvu. Gre sicer za enega od korakov pri odpravljanju pomanjkanja pravosodnih policistov.