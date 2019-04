V Ocean Orchids še čutijo posledice lanske toče, orhideje poslali v Vatikan

Dobrovnik, 15. aprila - Podjetje Ocean Orchids iz Dobrovnika, od koder so danes v Vatikan poslali orhideje za velikonočno okrasitev bazilike svetega Petra, je imelo lani 6,2 milijona evrov prihodkov, dva milijona manj kot leto prej. To je predvsem posledica toče maja lani, ki jim je pobrala od 30 do 40 odstotkov prihodkov in s tem odnesla tudi dobiček.