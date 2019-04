Ljubljanska borza: V ospredju delnice NLB

Ljubljana, 15. aprila - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 v primerjavi s petkom zvišal za 0,69 odstotka, navzgor ga potiskajo predvsem delnice Luke Koper, Telekoma Slovenije in NLB. Slednje so tudi najbolj zanimive za vlagatelje, doslej je lastnika namreč zamenjalo za 651.860 evrov delnic NLB.