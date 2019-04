Anketa Dela: Pred evropskimi volitvami najbolje kaže skupni listi SDS in SLS

Ljubljana, 15. aprila - Pred evropskimi volitvami najbolje kaže skupni listi SDS in SLS, sledita ji SD in LMŠ, kaže anketa Mediane za Delo. Preference za volitve v DZ so nekoliko drugačne; prva na lestvici priljubljenosti strank ostaja LMŠ, a z manjšo podporo, za njo sta SDS in SD. Vlada in DZ sta dobila slabšo ocena kot marca.