Zastoji zaradi del na avtocestah vse daljši

Ljubljana, 13. aprila - Zastoji, ki so danes nastali zaradi del na primorski in štajerski avtocesti, so se do poldneva podaljšali. Na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri Ljubljane je kolona dolga 11 kilometrov, na štajerski avtocesti pred Šentrupertom v smeri Ljubljane pa okoli šest kilometrov. Zastoji so tudi na vzporednih cestah.