Ljubljana, 12. aprila - Košarkarice kranjskega Triglava so po pričakovanjih druge finalistke letošnjega prvenstva za ženske. V povratni polfinalni tekmi so v gosteh ugnale Akson Ilirijo z 92:62 (22:23, 34:46, 51:68) in se po zmagi na domačem terenu s 95:44 zanesljivo uvrstile v finale.