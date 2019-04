V Judovskem muzeju v New Yorku razstavni poklon Leonardu Cohenu

New York, 15. aprila - V Judovskem muzeju v New Yorku je na ogled razstava z naslovom Leonard Cohen: A Crack in Everything. Kot piše na spletni strani muzeja, gre za prvo razstavo, ki je v celoti posvečena ustvarjalnemu duhu in zapuščini priljubljenega kanadskega glasbenika, tekstopisca in globalne ikone iz Montreala, kjer je razstava že bila na ogled.