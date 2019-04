Ai Weiwei iz lego kock ustvaril portrete pogrešanih mehiških študentov

Ciudad de Mexico, 14. aprila - Kitajski umetnik Ai Weiwei je predstavil serijo umetniških del, sestavljeno iz milijona lego kock, na kateri je upodobljeno 43 mehiških študentov, ki so bili leta 2014 ugrabljeni in domnevno umorjeni. Umetnik je delo označil za komentar nerešenega zločina, ki je pretresel svetovno javnost in še danes meče slabo luč na Mehiko.