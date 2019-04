V samomorilskem napadu v pakistanskem mestu Kveta več mrtvih

Islamabad, 12. aprila - V samomorilskem napadu na polnem trgu v pakistanskem mestu Kveta je bilo danes ubitih najmanj 20 ljudi, še 48 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile pakistanske oblasti. Tarča napada so bili pripadniki šiitske etnične skupine Hazari. Odgovornost za napad so prevzeli pakistanski talibani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.