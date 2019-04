Premier Šarec v Dubrovniku na vrhu 16+1 o pomenu Luke Koper

Dubrovnik, 12. aprila - Premier Marjan Šarec je v nagovoru na plenarnem zasedanju vrha pobude srednje in vzhodne Evrope ter Kitajske (16+1) danes v Dubrovniku izpostavil, da je Luka Koper najbližji dostop do morja za države srednje in vzhodne Evrope. Obenem pa tudi Kitajski zagotavlja najlažji pristop do srednje- in vzhodnoevropskih trgov.