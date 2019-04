Letošnja Plečnikova nagrada za Tehnološko središče ELES

Ljubljana, 15. aprila - Plečnikovo nagrado za leto 2019 so za Tehnološko središče ELES v Beričevem prejeli avtorji Marko Studen, Boris Matić in Jernej Šipoš. Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo je žirija namenila Hiši Celovška 01 avtorjev Vanje Gregorc Vrhovec in Aleša Vrhovca ter Družinskemu wellnessu Termalija avtorjev Deana Laha in Milana Tomaca.