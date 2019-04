Ljubljanska borza: Delnice neenotno

Ljubljana, 12. aprila - Tečaji pomembnejših delnic se v začetku današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Medtem ko se delnice Save Re, Petrola in Telekoma Slovenije dražijo, so delnice Zavarovalnice Triglav izgubile že več kot odstotek. Cenejše kot v četrtek so tudi delnice NLB in Krke. Okoli 11.15 je bil indeks 0,10 odstotka nižje kot v četrtek.