V izolski osnovni šoli trije primeri okužbe s salmonelo

Izola/Lucija, 12. aprila - Na izolski osnovni šoli Livade so se v zadnjih dneh trije učenci okužili s salmonelo, je za STA poročanje Primorskih novic potrdila ravnateljica Maja Cetin. Na šoli so sprejeli vrsto ukrepov, sicer pa se stanje normalizira, saj se je ena učenka medtem že vrnila k pouku, še dva pa naj bi to storila v ponedeljek.