V trčenju z avtobusom umrl 36-letni voznik osebnega vozila

Zidani Most, 11. aprila - Na območju Zidanega Mosta blizu kamnoloma se je malo po 20. uri zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi 36-letni voznik osebnega vozila zapeljal na drugo stran ceste in trčil v avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznik osebnega vozila je ob trčenju umrl, 45-letna voznica avtobusa in trije potniki so lažje poškodovani.