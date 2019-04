Istrski hotelirji za praznike računajo na dobro zasedenost

Portorož/Piran/Izola/Koper, 14. aprila - Hotelirji v slovenski Istri v času velikonočnih praznikov, ki so uvod in pokazatelj glavne turistične sezone, računajo na dobro zasedenost kapacitet. Tako bo večina portoroških hotelov v tem času polnih, visoko, okoli 85-odstotno zasedenost, napovedujejo tudi v Izoli in Kopru.