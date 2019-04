V New Yorku poleti razstava kreacij Pierra Cardina

New York, 12. aprila - V Muzeju Brooklyn bodo julija obsežno razstavo posvetili francoskemu modnemu oblikovalcu Pierru Cardinu. Postavitev bo združila več kot 170 eksponatov iz oblikovalčevega ateljeja in arhiva. Med njimi bodo starejše in sodobne kreacije visoke in konfekcijske mode, modni dodatki, pohištvo, modne skice, fotografije in filmsko gradivo.