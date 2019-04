EU po mnenju kandidatov za evropske poslance prinesla več miru in svobode, a ji primanjkuje solidarnosti in demokratičnosti

Ljubljana, 11. aprila - EU je na območje držav članic prinesla dolgoletni mir, več svobode gibanja in odprti trg, na drugi strani pa ji primanjkuje solidarnosti in demokratičnosti, je bilo slišati na današnjem pogovoru s kandidati za evropske poslance na pravni fakulteti. Tega sta soorganizirala študentska organizacija pravne fakultete in Skupina Panda.