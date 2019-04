V Račah zasegli stroja in odkrili zaposlena na črno

Maribor, 11. aprila - Policisti policijske postaje Rače so v sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo v gospodarski družbi. Pri tem so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zatajitve zasegli CNC stružnici, sumijo pa tudi, da sta bili tam osebi zaposleni na črno, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.