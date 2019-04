Ljubljanska Drama sezono o intimi zaokrožuje s Kleistovim Razbitim vrčem

Ljubljana, 13. aprila - Na velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi ob 19.30 premiera večplastne komedije Heinricha von Kleista Razbiti vrč v režiji Vita Tauferja. Dramo, ki prefinjeno analizira in podaja kritiko stanja duha in družbe v začetku 19. stoletja, kar je mogoče preslikati tudi v sedanjost, je prevedel in jezikovno priredil Andrej Rozman - Roza.