Na konferenci o pomenu inovacij poslovnih modelov in storitev za razvoj pametnih domov

Ljubljana, 11. aprila - Na konferenci Prihodnost bivanja, ki jo je GZS organizirala ob zaključku razstave dosežkov slovenske industrije pametnih stavb in domov ter gozdno-lesne verige, so danes predstavili inovativne rešitve iz Slovenije s tega področja. Slišati je bilo, da bi moral razvoj pametnih domov v večji meri temeljiti na inovacijah poslovnih modelov in storitev.