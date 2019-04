V Gornji Radgoni sejma Lov, ribolov ter Naturo

Gornja Radgona, 12. aprila - V Gornji Radgoni danes vrata odpirata 11. Mednarodni sejem lovstva in ribištva Lov, ribolov ter peti Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja Naturo. Obiskovalci si bodo sejemsko ponudbo s področja lovske in ribiške opreme ter preživljanja časa v naravi lahko ogledali do nedelje, so sporočili s Pomurskega sejma.