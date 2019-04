Pahor podelil državna odlikovanja predstavnikom manjšin

Ljubljana, 11. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je na današnji slovesnosti vročil državna oblikovanja predstavnikom slovenskih manjšin v sosednjih državah. Red za zasluge je prejela Tamara Blažina, medalje za zasluge pa so prejeli Alojz Debelis, družina Mukič in Janez Stergar, so zapisali v uradu predsednika republike.