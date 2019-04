V Mariboru o zasvojenosti in rabi digitalnih tehnologij med mladimi

Maribor, 11. aprila - Okoli 200 strokovnih delavcev pedagoških, svetovalnih in zdravstvenih služb iz severovzhodne Slovenije danes v Mariboru sodeluje na regijskem strokovnem posvetu o rabi digitalnih tehnologij in njenih pasti. Osrednja tema že druge tovrstne konference, ki jo pripravlja Center Šteker, je zasvojenost in raba digitalnih tehnologij med mladimi.