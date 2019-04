Alaphilippe brez težjih poškodb, prišel celo do cilja

San Sebastian, 10. aprila - Francoski kolesarski zvezdnik Julian Alaphilippe pri padcu na dirki po Baskiji ni utrpel težjih poškodb. Čeprav je več minut ležal na tleh, so ga zdravniki začasno vendarle usposobili, da je z več kot 12-minutnim zaostankom prišel do cilja in bo, kot pravi športni direktor njegove ekipe Quick Step Davide Bramati, dirko najbrž tudi nadaljeval.