Jerca Korče: Imamo dokaze o poskusu vplivanja Hrvaške na POP TV

Ljubljana, 10. aprila - Poslanka LMŠ in članica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Jerca Korče je pojasnila, da je delegacija Knovsa ob obisku Sove prepoznala "politične" dokaze, da so hrvaške oblasti poskušale vplivati na POP TV pri poročanju o prisluhih v arbitraži. Sova je o tem po njenih besedah tudi obvestila premierja Marjana Šarca.