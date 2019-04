Znanstveniki objavili prvi posnetek črne luknje

Bruselj, 10. aprila - Znanstveniki z vsega sveta so danes objavili zgodovinski prvi posnetek črne luknje. To je omogočila mreža teleskopov v projektu Event Horizon Telescope (EHT), v katerem sodeluje več kot 200 znanstvenikov. Gre za črno luknjo v središču galaksije M87 v ozvezdju Device okoli 55 milijonov svetlobnih let od Zemlje z velikostjo 6,5 milijarde mas Sonca.