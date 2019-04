SMC s koalicijskimi partnerji za razpravo v DZ glede pritiskov na medije

Ljubljana, 10. aprila - SMC je s sopodpisi koalicijskih LMŠ, SAB in DeSUS vložila zahtevo za sklic skupne seje odborov DZ za zunanjo politiko in za kulturo, na kateri bodo razpravljali o pritiskih sosednjih držav na naše medije. Želijo, da politika enotno obsodi vmešavanje Madžarske v poročanje Mladine in domnevno vmešavanje Hrvaške preko posrednika na poročanje POP TV.