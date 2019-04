Cerar v DZ pojasnjeval stališča glede brexita, Venezuele, Libije in Kitajske

Ljubljana, 10. aprila - Zunanji minister Miro Cerar je danes na seji odbora državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) poslancem na kratko razložil vsebino pogovorov, ki jih je imel v začetku tedna na zasedanju zunanjih ministrov EU. Poslance so zanimala predvsem stališča do brexita, Libije, Venezuele, Katalonije in Kitajske.