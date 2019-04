Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Analitiki so opozarjali na možno nižanje vrednosti indeksov zaradi letošnje skoraj neprekinjene rasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. K temu je prispeval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je Evropi zagrozil s carinami v vrednosti 10 milijard evrov zaradi subvencij Airbusu.