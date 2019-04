V Srbiji prejeli slovenskega državljana z Interpolove tiralice

Zagreb/Subotica, 9. aprila - Srbska policija je v sodelovanju s hrvaškimi kolegi aretirala Darjana Ješovnika, ki ga Hrvaška od leta 2011 išče zaradi tihotapljenja mamil, so danes sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva. Ješovnik, ki je državljan Slovenije in Črne gore, je v priporu v Subotici, so poročali srbski mediji.