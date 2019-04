Barcelona še vedno razmišlja o organizaciji ZOI

Barcelona, 9. aprila - Barcelona, prestolnica Katalonije, razmišlja, da bi v sodelovanju z Aragonijo, Andoro in Francijo oddala kandidaturo za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2030. Predstavniki omenjenih dežel so se v Andori že sestali in se pogovarjali o tej možnosti, pogovori pa konkretnih rezultatov še niso dali.