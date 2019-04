Jesenice v soboto vabijo navdušence nad znanostjo in fantazijo

Jesenice, 9. aprila - V soboto bodo ljubitelji znanosti in fantastike prišli na svoj račun na festivalu Meteorita na Jesenicah. Festival, ki ga letos zaznamuje 10. obletnica padca meteorita na Mežaklo, je namenjen odpiranju in predstavljanju poljudnoznanstvenih in fantazijsko-kreativnih tem, predvsem pa zabavi in ustvarjalnemu druženju.