Ljubljana, 9. aprila - Svojci pogrešajo 17-letno Ardito Gashi iz Idrije, ki so jo nazadnje videli v ponedeljek okoli 17. ure na območju Bežigrada, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ardita je visoka 178 centimetrov, normalne postave, črnih daljših las. Oblečena naj bi bila v belo jakno z rdečimi rožami, temno zelene hlače in obuta v temne čevlje.