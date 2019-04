Seksizem in diskriminacija na dirki v Španiji

Pamplona, 9. aprila - Prireditelji avtomobilistične dirke formule 4 na španskem dirkališču Navarra so se znašli pod plazom kritik in obtožb za seksizem in diskriminacijo. Z oglasom na socialnih omrežjih so iskali dekleti, ki bi na dirki delali kot hostesi, izpolnjevati pa sta morali le en pogoj, morali sta imeti velike prsi.