Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Opazneje padajo predvsem delnice letalskega proizvajalca Boeing, ki se sooča s težavami z letali iz linije modelov 737, vlagatelji pa bodo ta teden pozorni tudi na razvoj dogodkov, povezanih z brexitom, in objave poslovnih rezultatov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.