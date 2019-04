Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 4.

Ljubljana, 19. aprila - Pariz in ves svet je pretresel požar v katedrali Notre-Dame. Na volitvah na Finskem so velik uspeh zabeležili skrajni desničarji, v Indoneziji pa na predsedniškem položaju ostaja Joko Widodo. V ZDA so objavili Muellerjevo poročilo o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016.