Nove tehnologije kot orodje za ohranjanje kulturne dediščine

Ljubljana, 8. aprila - Na mednarodni delavnici, ki jo je v Ljubljani danes organizirala gradbena fakulteta, so poudarili pomen novih tehnologij pri ohranjanju in dostopu do kulturne dediščine ter predstavili evropski projekt Inception. Z njim želijo s pomočjo tehnologij navidezne in obogatene resničnosti javnosti približati kulturno dediščino.