Na sedežu Unesca razstava Ženske in velika vojna

Pariz, 9. aprila - Na sedežu Unesca bodo danes ob 14. uri odprli razstavo Ženske in velika vojna. Postavitev prinaša vpogled v to, kako so se ženske med prvo svetovno vojno borile na več frontah - osebni, družinski, družbeni in emancipatorni. Razstava, ki jo je Forum slovanskih kultur pripravil v sodelovanju z osmimi partnerji, bo na ogled do 15. aprila.