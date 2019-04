Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. in 7. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi premierja Marjana Šarca glede Hrvaške (ne)pripravljenosti na članstvo v schengenskem območju in napovedi avstrijskega notranjega ministra Herberta Kickla, da bo Avstrija podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko.