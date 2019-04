Avstrija za podaljšanje nadzora na meji še do novembra

Dunaj, 7. aprila - Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je Evropski komisiji napovedal podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko še vsaj do novembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Podobno naj bi nadzor na svojih notranjih mejah schengenskega območja ohranile tudi Nemčija in Francija.