Pogrešajo 52-letnega Elmara Ščapa iz Petanjcev

Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, ima okrogel obraz in kratke črne, delno osivele lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modro jakno z odsevniki in modre jeans hlače ter obut v modre športne copate, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Vse, ki bi o pogrešanem imeli kakršno koli informacijo, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.