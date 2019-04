V Nemčiji protesti proti visokim najemninam

Berlin, 6. aprila - V Nemčiji je več deset tisoč ljudi protestiralo proti naraščanju najemnin in pomanjkanju stanovanj. Samo v Berlinu naj bi se po ocenah policije zbralo veliko več kot 10.000 ljudi, po ocenah organizatorjev kar 40.000. Sprehodili so se tudi skozi okrožja, znana po zelo visokih najemninah. Jezo so uperili zlasti proti zasebnim stanovanjskim podjetjem.