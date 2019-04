Bobnarjeva za Dnevnikov Objektiv: Do zdaj je bila policija kot šparovček, iz katerega se je le jemalo (6. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - Do zdaj je bila policija kot "šparovček", iz katerega se je le jemalo, opozarja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. V zadnjih treh letih pa se je trend po njenih besedah obrnil in še traja. Gre za spremembo miselnosti in ne za odziv na morebitno poslabšanje varnosti, je dejala v pogovoru za Dnevnikov Objektiv.