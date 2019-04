ZDA z novimi sankcijami proti naftnemu sektorju Venezuele

Washington/Caracas, 6. aprila - ZDA so v petek uvedle sankcije proti več podjetjem, ki delujejo v venezuelskem naftnem sektorju. V okviru nadaljnjega pritiska na vlado predsednika Nicolasa Madura so sporočile, da sankcije zadevajo 34 ladij venezuelskega državnega naftnega koncerna PDVSA in dve podjetji, ki prevažata surovo nafto iz Venezuele na Kubo.