Poklukar in evropska komisarka o prometni varnosti

Ljubljana, 5. aprila - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in evropska komisarka Violeta Bulc sta na današnjem srečanju govorila o ukrepih na področju prometne varnosti na državni in evropski ravni. Minister je kot enega glavnih ciljev izpostavil, da v letu 2022 na slovenskih cestah ne bi umrlo več kot 70 ljudi, so zapisali na spletni strani ministrstva.