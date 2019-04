Mick Jagger uspešno okreva po operaciji srca

New York, 5. aprila - Pevec legendarne skupine Rolling Stones Mick Jagger uspešno okreva po operaciji srčne zaklopke, ki so jo opravili v New Yorku. Kot je povedal 75-letni Jagger, se zdaj počuti bistveno bolje, ob tem pa se je zahvalil tako osebju v bolnišnici kot tudi vsem tistim, ki so mu posredovali sporočila podpore.