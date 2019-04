G7 uvodoma o spletnih grožnjah demokraciji

Nantes, 5. aprila - Zunanji ministri skupine najrazvitejših držav G7 so se danes sešli v francoskem obmorskem letovišču Dinard. Med bistvenimi poudarki razprave so danes spletne grožnje demokraciji, na dnevnem redu dvodnevnega srečanja pa so še preprečevanje nasilja nad ženskami ter boj proti terorizmu in trgovini z ljudmi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.